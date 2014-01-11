"المنطقة الجنوبية" الليبية تحذر المواطنين من الاقتراب من بعض مناطق مدينة "سبها"

كتب : أ.ش.أ السبت 11-01-2014 20:28

حذر مصدر برئاسة الأركان المنطقة الجنوبية الليبية، المواطنين من الاقتراب من المنطقة الواقعة بعد تقاطع جزيرة "الصحي" سابقا بمدينة سبها الليبية لكونها منطقة عمليات عسكرية خطيرة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر أسمه لوكالة "التضامن"، أن الطريق الواقع بين" سبها – أوباري – مرزق"، مقطوع بشكل مؤقت والمطار متوقف عن العمل حتى إشعار آخر .

يذكر أن عدد قتلى الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وبعض الأفراد المحسوبين على قبيلة "التبو" بمدينة سبها الليبية ارتفع إلى 20 شخصا وإصابة 25 آخرين اليوم، وكانت مصادر أمنية قد صرحت في وقت سابق بمقتل شخص آخر جراء الاشتباكات .

وذكرت مصادر أمنية بالمدينة، أن اشتباكات بين قوات من الجيش ومسلحين من قبائل التبو اندلعت بمدينة سبها جنوب ليبيا صباح اليوم، بعد اعتداء مسلحي "التبو" على آمر المنطقة العسكرية للمدينة وقتل أحد مرافقيه ، مشيرة إلى أن هناك جهودا تبذل من قبل الحاكم العسكري للجنوب مع أعيان قبيلة "التبو" بـ"سبها" لوقف إطلاق الرصاص وحقن الدماء .