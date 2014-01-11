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فلسطينيون بغزة يوزعون الحلوى ابتهاجا بوفاة شارون ويحرقون صورته

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فلسطينيون بغزة يوزعون الحلوى ابتهاجا بوفاة شارون ويحرقون صورته فلسطينيون بغزة يوزعون الحلوى ابتهاجا بوفاة شارون ويحرقون صورته

أرشيفية

 

عبر فلسطينيون في مناطق متفرقة من قطاع غزة عن فرحتهم وابتهاجهم بوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، والذي ارتكب سلسلة من المذابح البشعة بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948وحتى اصابته بجلطة في الدماغ مطلع عام 2006 .

ووزع المواطنون في شوارع مدينة غزة الحلوى على بعضهم البعض ، وأحرقوا صورا لشارون الذى وصفوه بقاتل الأطفال والنساء والشيوخ، ومشرد الآلاف لخارج فلسطين من قراهم ومدنهم.

وكانت حركة “حماس” قد ذكرت في بيان على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري اليوم أن :”وفاة شارون بعد 8 أعوام من الغيبوبة هي آية من آيات الله وعبرة لكل الطغاة”.
> وقال أبو زهري:”شعبنا الفلسطيني يعيش لحظات تاريخية برحيل هذا المجرم الذي تلطخت يداه بدماء شعبنا وقياداته ونحن أكثر ثقة بنصر الله في ظل رحيل هؤلاء الطواغيت”.

كما خرج عشرات الفلسطينيين من بلدة بني سهيلا شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة بمسيرات عفوية مساء اليوم ابتهاجا بوفاة شارون.

ووزع المشاركون في المسيرات الحلوى على سائقي السيارات وأصحاب المحال التجارية والمواطنين في الشوارع وأحرقوا صورا لشارون.

وأعلن رسميا في إسرائيل اليوم “السبت” وفاة شارون عن عمر يناهز 85 عاما بعد أن أمضى 8 سنوات في غيبوبة عميقة إثر إصابته بجلطة دماغية مطلع يناير عام 2006.
> أ ش أ

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