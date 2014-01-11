إصدار الخطوط الاسترشادية لعلاج أورام الثدى عند الصغيرات وأثناء الحمل

اختتم مساء أمس، الجمعة، المؤتمر الدولى السادس لأورام الثدى وأورام والنساء بالقاهرة، بإصدار عدد من التوصيات الدولية لتشخيص وعلاج أورام الثدى للسيدات الصغيرات وأورام الثدى فى فترة الحمل والرضاعة، وكانت هذه التوصيات بمشاركة 60 خبيرا أجنبياً ومصرياً وعربياً من مختلف التخصصات الطبية المهتمة بسرطان الثدى.

وصرح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء، أنه للسنة الثانية على التوالى يتم وضع الخطوط الاسترشادية لعلاج مجموعة هامة من السيدات المصابات بأورام الثدى، وهذا العام تم تخصيص هذه الخطوط الاسترشادية لتشخيص وعلاج أورام الثدى فى السيدات الصغيرات وأثناء الحمل، حيث تعتبر هذه التوصيات أول توصيات دولية تصدر فى العالم متخصصة فى هذه المجموعة من السيدات.

وقال إن من أهم هذه التوصيات ضرورة عمل شجرة العائلة "فاميلى كونسلنج" لكل السيدات الصغيرات تحت سن الأربعين عاماً، والذين لهم تاريخ مرضى، كما حدد العلماء ضرورة عمل التحليل الجينى للسيدات الصغيرات الأقل من 35 عاماً والمصابات بورم بالثدى وعمل التحليل أيضاً للسيدات المحتمل تأثرهن بالاختلال الجينى حسب شجرة العائلة وأيضاً للسيدات المصابات بأورام الثدى ثلاثى السلبية "سالب لمستقبلات الهرمون والهرتو"، وأيضا السيدات المصابات بأورام المبيض فى سن صغير، كما أوصت هذه الخطوط الاسترشادية بعمل أشعة رنين مغناطيسى وموجات صوتية فى السيدات الصغيرات لتقييم إصابتهن بأورام الثدى من عدمه.

وأوضح أنه قد تم التوصية بإمكانية العلاج الكيميائى أثناء الحمل بعد الشهر الثالث إذا تحتم الاحتياج لذلك دون مخاوف كبيرة على الأم وعلى الجنين، إلا أنها أوصت بمنع استخدام العلاج الهرمونى والعلاج الموجة والإشعاعى على الإطلاق أثناء الحمل، كما أوصت أيضاً بضرورة منع الرضاعة أثناء استخدام أى من هذه العلاجات.

جدير بالذكر أن تشخيص الأورام فى حالة الحمل يجب أن يكون عن طريق الموجات الصوتية مع عمل عينة إذا لزم الأمر ويمنع عمل أشعة الماموجرافى والرنين المغناطيسى أثناء هذه الفترة، ومن التوصيات الهامة أيضاً ضرورة استخدام العلاجات التى تحافظ على خصوبة المرأة قبل استخدام أى من العلاجات الكيميائية وغيرها التى قد تؤثر على خصوبة المرأة، وفى الوقت ذاته أوصت الخطوط الاسترشادية بضرورة استخدام وسائل لمنع الحمل غير الوسائل الهرمونية أثناء فترة العلاج.

واختتمت هذه التوصيات بأنه لا مانع من الحمل بعد استكمال السيدة لعلاجها من أورام الثدى، وأن ذلك لا يؤثر عليها بأى شكل من الأشكال، وبلغ عدد التوصيات التى تم إقرارها بلغت 59 توصية.

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