أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مقاومة الأنفلونزا بالليمون الساخن والثوم والبصل

Google+ Print
مقاومة الأنفلونزا بالليمون الساخن والثوم والبصل مقاومة الأنفلونزا بالليمون الساخن والثوم والبصل

الأنفلونزا دوما ما تكون مرتبطة بفصل الشتاء فيكثر الإصابة بها فى ذلك الفصل وتظل لعدة أيام والبعض قد يتطور الأمر عنده للإصابة بنزله معوية لذا لابد من الوقاية من الأنفلونزا حتى لا نفاجئ بتأثيرها على الجسم مما يسبب له الإعياء التام، وتقدم الدكتورة علوية ياسين استشارى أمراض المناعة بعض النصائح للتغلب على نزلات البرد، تتمثل تلك النصائح فى تناول بعض الأغذية المفيدة التى تقوى الجسم وتجعله قادرا على مقاومة فيروس الأنفلونزا تتمثل فى الليمون والبرتقال واليوسفى والثوم والبصل بجانب القمح والذرة والشعير،‏ مع تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين (أ) لأنه يحسن حالة الأغشية المخاطية‏‏ وفيتامين (ج) له القدرة على تقليل أعراض البرد.

وأضافت أن هناك عدداً من المعادن التى يمكن الإكثار منها فى فصل الشتاء للوقاية من البرد، كالحديد والمنجنيز والزنك‏، مع الإكثار من تناول الأنواع المختلفة من الشوربة، لأن المشروبات الدافئة من شأنها أن تريح المعدة خلال الشتاء مع تناول الليمون الساخن والنعناع.

وهناك عدد من المنتجات التى ينصح بتجنبها خلال فترة الإصابة بالبرد من تلك الأغذية اللبن والدهون الحيوانية فهى تضر المعدة خلال الفترة التى تصاب بها بالبرد لذا حاول تجنبها والتقليل منها قدر الإمكان ويمكنك الحفاظ على صحتك من البرد بعدم التقليل من الملابس التى ترتديها خلال فصل الشتاء.

للمزيد من أخبار الصحة

"الغذاء والدواء" تصدق على تركيبة جديدة لعلاج الميلانوما المتقدمة

فيتامين "ج" يقى من النزيف وتشقق اللثة

المؤتمر السنوى الـ 14 للجمعية المصرية لجراحة الأورام مارس المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365