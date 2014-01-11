مقاومة الأنفلونزا بالليمون الساخن والثوم والبصل

الأنفلونزا دوما ما تكون مرتبطة بفصل الشتاء فيكثر الإصابة بها فى ذلك الفصل وتظل لعدة أيام والبعض قد يتطور الأمر عنده للإصابة بنزله معوية لذا لابد من الوقاية من الأنفلونزا حتى لا نفاجئ بتأثيرها على الجسم مما يسبب له الإعياء التام، وتقدم الدكتورة علوية ياسين استشارى أمراض المناعة بعض النصائح للتغلب على نزلات البرد، تتمثل تلك النصائح فى تناول بعض الأغذية المفيدة التى تقوى الجسم وتجعله قادرا على مقاومة فيروس الأنفلونزا تتمثل فى الليمون والبرتقال واليوسفى والثوم والبصل بجانب القمح والذرة والشعير،‏ مع تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين (أ) لأنه يحسن حالة الأغشية المخاطية‏‏ وفيتامين (ج) له القدرة على تقليل أعراض البرد.

وأضافت أن هناك عدداً من المعادن التى يمكن الإكثار منها فى فصل الشتاء للوقاية من البرد، كالحديد والمنجنيز والزنك‏، مع الإكثار من تناول الأنواع المختلفة من الشوربة، لأن المشروبات الدافئة من شأنها أن تريح المعدة خلال الشتاء مع تناول الليمون الساخن والنعناع.

وهناك عدد من المنتجات التى ينصح بتجنبها خلال فترة الإصابة بالبرد من تلك الأغذية اللبن والدهون الحيوانية فهى تضر المعدة خلال الفترة التى تصاب بها بالبرد لذا حاول تجنبها والتقليل منها قدر الإمكان ويمكنك الحفاظ على صحتك من البرد بعدم التقليل من الملابس التى ترتديها خلال فصل الشتاء.

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