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مدير أمن الفيوم: مليون و621 ألف ناخب بالمحافظة.. و40 تركوا "الإخوان" بمحاضر رسمية

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مدير أمن الفيوم: مليون و621 ألف ناخب بالمحافظة.. و40 تركوا "الإخوان" بمحاضر رسمية مدير أمن الفيوم: مليون و621 ألف ناخب بالمحافظة.. و40 تركوا "الإخوان" بمحاضر رسمية

كتب : ميشيل عبدالله السبت 11-01-2014 19:58

أعلن اللواء الشافعي حسن، مدير أمن الفيوم، أن عدد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين على مستوى محافظة الفيوم، يبلغ مليون و621 ألف ناخب لهم حق التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث يدلون بأصواتهم في 346 مقرًا انتخابيًا يضم 931 لجنة انتخابية.

وأضاف مدير أمن الفيوم أن المقار الانتخابية موزعة على المراكز الإدارية على مستوى المحافظة، حيث يضم بندر الفيوم 32 مقرًا نتخابيًا، ومركز سنورس 56 مقرًا نتخابيًا، وطامية 31 مقرًا انتخابيًا، مركز إبشواي 14 مقرًا، يوسف الصديق 24 مقرًا، إطسا 90 مقرًا، ومركز الفيوم يضم 49 مقرًا انتخابيًا.

وأشار إلى أن هناك حوالي 40 شخصًا كانوا أعضاء بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان الإرهابية، ولكنهم تنازلوا عن عضوياتهم بمحاضر رسمية في مديرية أمن الفيوم خلال الفترة الأخيرة، احتجاجًا منهم على سياسيات الحزب والجماعة.

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