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بالصور| الهلباوي: رغم فساد مبارك أتمنى أن يكون الرئيس القادم "منوفي"

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بالصور| الهلباوي: رغم فساد مبارك أتمنى أن يكون الرئيس القادم "منوفي" بالصور| الهلباوي: رغم فساد مبارك أتمنى أن يكون الرئيس القادم "منوفي"

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 45 دقيقة

قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إنه "لو كان الدستور الجديد مخالفًا للشريعة والدين كنت دُست عليه بالجزمة، وتركت لجنة الخمسين".

وأكد الهلباوي، خلال فاعليات المؤتمر الجماهيري لجمعية " بلدنا" بالاشتراك مع قافلة نقابة الإعلاميين بالمنوفية لتأييد الدستور، أن لجنة الخمسين وصلها مقترحات تعترض على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وأول من رفض هذا المقترح ممثلي الكنيسة المصرية.

وأشار الهلباوي إلى المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة كانت لإرضاء السلفيين، قائلاً "المادة الثانية واضحة ولا تحتاج لتفسير".

وأكد الهلباوي أن أي مواطن يقرأ الدستور الجديد ويفهم نصوصه ويقارن بينه وبين دساتير مصر السابقة وغالبية دساتير العالم لن يرفضه، مؤكدًا "أن من سيصوت بلا إما لم يقرأ الدستور من الأساس أو يسير وراء جماعته بلا عقل أو تدبر" .

وأضاف أن محافظة المنوفية قدمت لمصر "مبارك"، ولا نخجل أن نقول عليه "فاسد وسياسياته فاسدة"، قائلاً "مكثت 23 سنة في المنفى لمجرد أنني عارضته، وعلى الرغم من ذلك أتمنى أن يكون الرئيس القادم "منوفي".

شارك في المؤتمر الشيخ نبيل نعيم الداعية الإسلامي، وهاني عمارة نقيب الإعلاميين، وممثلون عن الكنيسة والأزهر .

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