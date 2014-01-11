صباحي: سجنت مع الإخوان ودافعت عنهم عندما كانوا مظلومين.. وتخليت عنهم لأنانيتهم

كتب : جهاد أحمد منذ 53 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إن الإخوان كانوا مظلومين وسجنت معهم وكنا ندفع ثمن مواجهة سلطة ظالمة، مؤكدا أنه دافع عنهم عندما كانوا مظلومين وشاركهم الثورة في 25 يناير.

وأضاف صباحي، خلال حواره على قناة مصر MBC، أنه تخلى عن دعمه للإخوان بسبب فشلهم وسيعهم للتمكين والأخونة والاستئثار بالسلطة وأنانيتهم دون النظر لمصلحة الوطن.

وتابع أن مشكلة الإرهاب تحتاج إلى حل سياسي طويل الأجل لأن الاعتماد على الحل الأمني فقط قصير الأجل وسيؤدي إلى الاستنزاف الدائم دون حل جذري للمشكلة، مؤكدا ضرورة دعم الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

وأكد صباحي أن جهاز الشرطة يقدم التضحيات من أجل عودة الأمن ويجب أن يكون محل ثقة واحترام المصريين، وأن هذا لا يعني السكوت عن بعض أخطائها، مشيرا إلى وجود عنف مفرط تجاه مؤيدي مرسي في بعض الأحيان.