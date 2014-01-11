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المتحدث العسكرى يعرض فيلماً تسجيليا لقائد القوات البحرية الأسبق

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المتحدث العسكرى يعرض فيلماً تسجيليا لقائد القوات البحرية الأسبق المتحدث العسكرى يعرض فيلماً تسجيليا لقائد القوات البحرية الأسبق

عرض العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيلما تسجيليا للسيرة الذاتية، للفريق "محمود عبد الرحمن فهمى"، قائد القوات البحرية الأسبق خلال الفترة من 1969 إلى 1972، ودوره البارز فى عملية "إيلات" والإعداد والتخطيط والتجهيز للعمليات التى قامت بها القوات البحرية خلال حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد.
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