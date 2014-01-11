غدا.. "المهندسين" تكرم رواد مهندسى الغزل والنسيج وأوائل الخريجين

تنظم شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين غدا الأحد، احتفالية لتكريم رواد مهندسى الغزل والنسيج وأوائل الخريجين.

وقالت النقابة فى بيان لها مساء اليوم، إن الهدف من تلك الاحتفالية تكريم رواد هندسة الغزل والنسيج فى مجال الصناعة والجامعات والعمل النقابى كما تشمل الاحتفالية تكريم أوائل خريجى الجامعات.

وأضاف البيان أنه سيتم تكريم 24 مهندسا من رواد الصناعة والبارزين فيها، موضحا أنه تم وضع عده آليات لاختيار المكرمين منها الرسائل العلمية التى تم الإشراف عليها هذا، بالإضافة إلى عدد الأبحاث المنشورة هذا إلى جانب تمتع المكرم بعلاقات دولية فى هذا المجال.

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