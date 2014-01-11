أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. "المهندسين" تكرم رواد مهندسى الغزل والنسيج وأوائل الخريجين

Google+ Print
غدا.. "المهندسين" تكرم رواد مهندسى الغزل والنسيج وأوائل الخريجين غدا.. "المهندسين" تكرم رواد مهندسى الغزل والنسيج وأوائل الخريجين

تنظم شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين غدا الأحد، احتفالية لتكريم رواد مهندسى الغزل والنسيج وأوائل الخريجين.

وقالت النقابة فى بيان لها مساء اليوم، إن الهدف من تلك الاحتفالية تكريم رواد هندسة الغزل والنسيج فى مجال الصناعة والجامعات والعمل النقابى كما تشمل الاحتفالية تكريم أوائل خريجى الجامعات.

وأضاف البيان أنه سيتم تكريم 24 مهندسا من رواد الصناعة والبارزين فيها، موضحا أنه تم وضع عده آليات لاختيار المكرمين منها الرسائل العلمية التى تم الإشراف عليها هذا، بالإضافة إلى عدد الأبحاث المنشورة هذا إلى جانب تمتع المكرم بعلاقات دولية فى هذا المجال.

للمزيد من تقارير مصرية..

مرور الجيزة: توسعة الطريق المؤدى من ميدان لبنان لأكتوبر ومنازل ومطالع محور صفط

الجنايات تستمع لشهادة رئيس المخابرات العامة بمحاكمة القرن اليوم

برنامج تنمية سياسية وبشرية بوزارة الشباب لـ1700 مشرف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365