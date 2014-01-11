سفارة مصر بالرياض: 20 ألف ناخب صوتوا فى "استفتاء الدستور"

تجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة فى جدة الـ20 ألف ناخب، وذلك بنهاية اليوم الرابع لعملية التصويت، التى تنتهى بحلول الساعة التاسعة من مساء الأحد، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأشار بيان للسفارة المصرية فى الرياض، مساء اليوم، إلى أن إجمالى المصوتين فى "لجنة الرياض" تجاوز "11" ألف ناخب، فيما بلغ "9500" ناخب فى "لجنة جدة"، حيث شهد يوم السبت إقبالا جيدا، فيما سارت عملية التصويت فى هدوء وسلاسة.

وأوضح البيان أن يوم الأحد هو اليوم الأخير لعملية التصويت، وأنه بحلول التاسعة مساء سيتم إغلاق الصناديق، بعد تمكين جميع الناخبين الموجودين داخل مقر اللجنة من الإدلاء بأصواتهم، وفقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

وأشادت السفارة بأبناء الجالية الذين تكبدوا عناء السفر لمسافات طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم، رغم الأمطار الغزيرة التى تساقطت على العديد من أنحاء المملكة، كما أن إصرار كبار السن والمرضى على القدوم للسفارة للإدلاء بأصواتهم شكل مشهدا وطنيا رائعا، فيما لم يتمالك البعض دموعهم بعدما لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم تسجيل أسمائهم فى قوائم الناخبين أو لعدم تمكنهم من إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر المميكن.

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