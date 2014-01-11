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كيف أبعد أشلي كول سهم المحمدي عن تشيلسي

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كيف أبعد أشلي كول سهم المحمدي عن تشيلسي كيف أبعد أشلي كول سهم المحمدي عن تشيلسي

قدم أشلي كول واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم مع تشيلسي، مؤثرا بالسلب على أداء أحمد المحمدي نجم وهال سيتي.

المحمدي شارك كظهير أيمن صاحب نزعة هجومية في خطة هال سيتي أمام تشيلسي.

لكن الفريق الأزرق انتزع النقاط الثلاث من براثن هال سيتي، بهدفين سجلهما إدين أزار وفرناندو توريس.

ويقدم FilGoal.com إحصائيات المحمدي في المباراة.

الضغط الكبير على المحمدي من أشلي كول وبمعاونة إدين أزار في أوقات كثيرة، حرم المصري الدولي من التقدم للهجوم.

لم يستطع المحمدي أداء الدور الذي يحبه، ما يظهر في لجوء لاعب إنبي السابق للتمريرات الطولية عوضا عن التمرير الأرضي.

5 تمريرات طولية أرسلها المحمدي، وهو أعلى رقم بين رفاقه في هال سيتي.

عرضيات المحمدي كذلك كانت تنفذ من بعيد للغاية عن مناطق الخطر في تشيلسي، وهو ما أدى إلى أن 9 كرات حولها لاعب منتخب مصر لم تجد رأس أي زميل له إلا في مرة يتيمة.

واستغل تشيلسي عدم تمركز المحمدي بشكل سليم دفاعيا، في مناسبتين.

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