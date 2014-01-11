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بالفيديو - أربيلوا المتخصص كاد أن يصيب شابي ألونسو

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بالفيديو - أربيلوا المتخصص كاد أن يصيب شابي ألونسو بالفيديو - أربيلوا المتخصص كاد أن يصيب شابي ألونسو

بات ألفارو أربيلوا مدافع ريال مدريد متخصصا في إصابة رفاقه بمران الميرنجي، وأخر ضحاياه كاد أن يصبح شابي ألونسو.

وشهدت تدريبات ريال مدريد يوم السبت اصطدام من أربيلوا بألونسو، أدى إلى اختلال توازن مايسترو الميرنجي صاحب الـ32 عاما وسقط أرضا، لكنه نجى من الإصابة.

أربيلوا يبدو أنه بات متخصصا، ويختار توقيتاته أيضا!

 

أربيلوا أصاب إيكير كاسياس في الموسم المنصرم. وجاءت الإصابة حين حصل كاسياس على فرصة اللعب أساسيا أمام فالنسيا أخيرا بعد طول انتظار على الدكة في وجود دييجو لوبيز.

ثم في النصف الأول من الموسم الجاري أصاب جاريث بيل، الصفقة التي جاءت ريال مدريد بـ100 مليون يورو من توتنام هوتسبر.

والآن شابي ألونسو كاد أن يصاب، بعد أيام قليلة من تجديد تعاقده مع ريال مدريد.

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فيديو اليوم السابع

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