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هل حقق حازم إمام رقما قياسيا في طلب الرحيل عن الزمالك؟

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هل حقق حازم إمام رقما قياسيا في طلب الرحيل عن الزمالك؟ هل حقق حازم إمام رقما قياسيا في طلب الرحيل عن الزمالك؟

سأل حازم إمام ناديه الزمالك الرحيل، ليحقق رقما قياسيا في عدد مرات طلب الرحيل عن البيت الأبيض بواقع أربع مرات في خمس سنوات.

اللاعب بدأ عام 2014 بطلب الرحيل عن الزمالك لتأخر حصوله على جزء من مستحقاته يوم العاشر من ديسمبر الماضي.

ويعد اللاعب الذي يتألق في مركز الظهير الأيمن من أهم لاعبي الزمالك في الوقت الجاري، وهو ما يجعل الفارس الأبيض يتأثر برحيله.

المرة الأولى، كانت في عام 2008 إبان فترة تولي ميشيل ديكستال تدريب الفريق الأبيض، حيث كان اللاعب مقيدا في البيت الأبيض بعقد ناشئين.

وعقب التألق أمام الأهلي، طالب اللاعب بالرحيل في ظل حصوله على مقابل مالي ضعيف، لولا نجاح محمود سعد مدرب عام النادي وقتها في إقناعه بالبقاء.

المرة الثانية، والتي تعد الأشهر كانت في عام 2010 بعد أن قام أحمد رفعت عضو مجلس إدارة الزمالك وقتها بصفع اللاعب، ثم الحديث عن علاقته الزوجية على الهواء مباشرة في أحد البرامج.

المرة الثالثة، كانت في 2011 تحت قيادة حسن شحاتة حيث تلقى اللاعب عرضا سعوديا وسافر وقام بالتوقيع للنادي الفيصلي.

إلا أنه فسخ تعاقده مع الفيصلي وعاد إلى الزمالك.

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