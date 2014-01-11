ديفوه يودع توتنام بهدف جميل

لندن، (إفي): ودع جيرمين ديفوه جماهير فريق توتنام بالمشاركة في فوزه الهام على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء الفوز بعد يوم واحد من اعلان رحيل المهاجم الإنجليزي الدولي الى تورونتو الكندي.

وسجل ديفوه الهدف الثاني بمهارة رائعة بعد أن تلقى تمريرة من زميله أرون لينون ليراوغ الدفاع ويسدد بإتقان ليضاعف النتيجة بعد أن تقدم أولا الدنماركي كريستيان إريكسن من تصويبة قوية حول بها رأسية التوجولي إيمانويل أديبايور.

ويقبع كريستال بالاس في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة متجمدة.

وكان جايسون بونوشيون لاعب كريستال قد أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة في توقيت مبكر.

وواصل توتنام تألقه بعد رحيل مدربه البرتغالي فيلاس بواس وتولي تيم شيرود المنصب، حيث ارتقى للمركز الخامس مؤقتا ببلوغ النقطة 40.