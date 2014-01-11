إيفرتون يدخل سباق المربع الذهبي

قفز إيفرتون للمربع الذهبي مؤقتا بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي بثنائية جاريث باري والبلجيكي كيفين ميرالاس من تسديدتين صاروخيتين.

ورفع الـ"توفيز" رصيدهم الى 41 نقطة في المركز الرابع، لكن ليفربول بإمكانه أن يخطف

المركز في حال فوزه على مضيفه ستوك سيتي.

وتوقف رصيد نوريتش عند 50 نقطة بالمركز الـ15 في الدوري الإنجليزي.

وتفوق ساوثامبتون على ضيفه وست بروميتش البيون بهدف وحيد سجله النجم أدم لالانا ليمنح فريقه المركز التاسع بـ30 نقطة، مقابل 21 للخاسر في المركز الـ14.

واكتسح سندرلاند مضيفه فولهام 4-1 ، حيث تناوب على الرباعية أدم جونسون صاحب هاتريك والكوري سونج يونج كي، مقابل هدف شرفي لستيف سيدويل، ليتبادلا المركزين 19 و16 على الترتيب.

وتغلب وستهام خارج ملعبه على كارديف سيتي الويلزي بهدفين نظيفين سجلهما كارلتون كول ومارك نويل ليتبادلا المركزين 17 و18.