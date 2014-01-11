صلاح والنني يشاركان في فوز بازل على فيينورد

شارك محمد صلاح ومحمد النني في المباراة التي فاز بها فريقهما على فيينورد الهولندي بهدف وديا يوم السبت.

وأقيمت المباراة الودية التي سجل هدفها الوحيد ماركو شتريلير في الدقيقة 18.

وشارك النني في بداية المباراة قبل ان يستبدل مع كل زملائه بين الشوطين.

ودخل صلاح مع بداية الشوط الثاني وهدد المرمى الهولندي بأكثر من فرصة.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن صلاح بات بين قوسين أو أدنى من الانتقال لليفربول بعدما وصلت المفاوضات بين بازل والحمر لمراحل متقدمة، لكن الصفقة تعثرت مؤقتا بسبب مطالب الفريق السويسري المالية.