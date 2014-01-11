المطار ينفى منع المسلماني من السفر

نفى مصدر مسئول بمطار القاهرة ما تردد عن منع المطار لأحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية من السفر اليوم ” السبت ” لادراجه على قوائم الممنوعين من السفر، مشيرًا الى ان الخبر الذى تداولته بعض المواقع الاخباريه عار تماما من الصحه ولا اساس له .

كانت عدد من المواقع قد نشرت اليوم أن المسلمانى فوجئ أثناء سفره إلى باريس بوضع إسمه على قوائم الممنوعين من السفر وإضطر المسلمانى الى الخروج من مطار القاهره وهو لايدرى السبب لمنعه ، فى الوقت نفسه أكد مصدر مقرب من المسلماني أنه حاليا فى زيارة لأسوان بهدف زيارة مركز القلب لتكريم البروفيسور مجدى يعقوب، نيابة عن الرئيس عدلى منصور، بمناسبة حصوله على أعلى وسام بريطانى .