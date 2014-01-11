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صفوان ثابت: الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار

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صفوان ثابت: الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار صفوان ثابت: الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار

قال المهندس صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار، ولكننا محتاجون أن نسير على سرعة 140 كيلو مترا، للحاق بالدول التى تقدمت فى صناعة المواد الغذائية بالتكنولوجيا، مثل وأبو ظبى وقطر.

وأضاف خلال افتتاح مصنع إيجى فودز بأسيوط، إن مصنعى الألبان لم يَكُنا السبب فى الخسائر التى لحقت أصحاب المزارع، لأن الدولة كانت ستقدم لهم دعما يساوى 50 قرشا، ولكن المجموعة قدمت لهم دعما 25 قرشا لمساعدتهم على الاستمرار.

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