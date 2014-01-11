صفوان ثابت: الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار

قال المهندس صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار، ولكننا محتاجون أن نسير على سرعة 140 كيلو مترا، للحاق بالدول التى تقدمت فى صناعة المواد الغذائية بالتكنولوجيا، مثل السعودية وأبو ظبى وقطر.

وأضاف خلال افتتاح مصنع إيجى فودز بأسيوط، إن مصنعى الألبان لم يَكُنا السبب فى الخسائر التى لحقت أصحاب المزارع، لأن الدولة كانت ستقدم لهم دعما يساوى 50 قرشا، ولكن المجموعة قدمت لهم دعما 25 قرشا لمساعدتهم على الاستمرار.

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

إقامة أكبر حدث مصرى للدراجات النارية والهوائية بكايرو فيستيفال

عمر بلبع: تأثر مبيعات السيارات سلبيا بزيادة الرسوم بالشهر العقارى 5%

اتحاد المستثمرين يستضيف محمود الجرف 19 يناير الجارى

>