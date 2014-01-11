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عضو بلجنة الخمسين لـ"الصناع": الدستور يمنع الاتجار بالدين

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أكدت الدكتورة منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن الدستور يمنع الاتجار بالدين ويحترم الأديان، فالقانون هو الحكم والقضاء المستقل هو من يطبقه، وليس أى تيار أو مشايخ الذى يطبقه، والدولة هى الضامن للاقتصاد وحقوق المستثمرين والعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية، للتعريف بالدستور، تحت رعاية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، وبمشاركة عدد من قيادات الاتحاد ورجال الأعمال والصناعة.

وأضافت "ذو الفقار": "كما نقلنا الدستور من التحفظ على الحقوق والحريات الذى وضعه الإخوان فى دستورهم، فتجاوزنا هذا".
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