مرجع شيعى لبنانى يطالب الأزهر بالقضاء على الفتن الطائفية

استقبل مفتى صور وجبل عامل القاضى الشيخ حسن عبد الله فى دار الإفتاء الجعفرى فى مدينة صور بجنوب لبنان، اليوم، بعثة الأزهر الشريف إلى المدينة، وضمت الشيخين سعد محمد أحمد على وعصام محمد السيد بحضور عدد من رجال الدين.

وأشاد القاضى عبد الله بالوقوف التاريخى للأزهر الشريف إلى جانب المحرومين وأصحاب المطالب والحقوق وإلى جانب المقاومين ضد الاحتلال الإسرائيلى، وأهاب بالأزهر أن يقوم بدور كبير من أجل القضاء على الفتن الطائفية التى يعيشها العالم العربى والإسلامى.

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