أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرجع شيعى لبنانى يطالب الأزهر بالقضاء على الفتن الطائفية

Google+ Print
مرجع شيعى لبنانى يطالب الأزهر بالقضاء على الفتن الطائفية مرجع شيعى لبنانى يطالب الأزهر بالقضاء على الفتن الطائفية

استقبل مفتى صور وجبل عامل القاضى الشيخ حسن عبد الله فى دار الإفتاء الجعفرى فى مدينة صور بجنوب لبنان، اليوم، بعثة الأزهر الشريف إلى المدينة، وضمت الشيخين سعد محمد أحمد على وعصام محمد السيد بحضور عدد من رجال الدين.

وأشاد القاضى عبد الله بالوقوف التاريخى للأزهر الشريف إلى جانب المحرومين وأصحاب المطالب والحقوق وإلى جانب المقاومين ضد الاحتلال الإسرائيلى، وأهاب بالأزهر أن يقوم بدور كبير من أجل القضاء على الفتن الطائفية التى يعيشها العالم العربى والإسلامى.

للمزيد من التقارير المصرية..

"العليا للانتخابات" ترسل كشوف القضاة بالاستفتاء للمحاكم والنادى

بالصور.. إضراب طلاب مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية عن الدراسة

"التربية والتعليم": ٦ مدارس إخوانية صرفت رواتب معلميها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365