زيدان: بني ياس أكبر خطأ في حياتي .. وسأقاضيهم

أكد المصري الدولي محمد زيدان مهاجم بني ياس الإماراتي أن الانتقال لصفوف الأخير كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته مؤكدا مقاضاته للنادي الإماراتي مطالبا بتعويض أكثر من مليون دولار.

وقال زيدان في تصريحات لصحيفة (بيلد) "أنا أنتظر الآن أكثر من مليون دولار من بني ياس، الانتقال لهذا الفريق كان أكبر خطأ في حياتي".

وأشارت الصحيفة أن سبب مقاضاة زيدان على حد قوله لبني ياس هو أن اللاعب تم إخراجه من قائمة الفريق وعدم دفع راتبه بالإضافة لحرمانه من التدرب مع الفريق الأول.

وكان زيدان قد انتقل لصفوف بني ياس عام 2012 بعد أنهى ارتباطه بفريق ماينتس الألماني إلا أنه ابتعد عن المشاركة منذ أكثر من عام.