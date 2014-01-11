بالفيديو - تشيلسي يتصدر مؤقتا بهدفين في شباك هال

تصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن تغلب على مضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الجولة الـ21 من المسابقة.

وشارك المصري أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي لفريقه ولعب المباراة بأكملها فيما خرج جدو كالمعتاد من قائمة المباراة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذي شهد إضاعة فرصتين خطيرتين الأولى من ساجبو مهاجم هال الذي لم يستغل خطأ دفاع تشيلسي فيما تصدى ماكريجور حارس هال لفرصة خطيرة من أوسكار لاعب وسط البلوز.

وفي الشوط الثاني تمكن البلجيكي إدن أزار من تسجيل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 56 من عمر المباراة بمجهود فردي أنهاه بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك هال قبل أن ينهي توريس على أمال هال في التعادل بهدف ثان في الدقيقة 87 بتسديدة بيسراه.

بتلك النتيجة يصعد تشيلسي للصدارة مؤقتا في انتظار مانشستر سيتي وأرسنال برصيد 46 نقطة فيما يحتل هال المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

شاهد أهداف المباراة