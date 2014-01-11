ريبيرى : ميسي الأفضل دائمًا ورونالدو يُسجل كثيرًا .. لكني أستحق الكرة الذهبية

عاد النجم الفرنسي فرانك ريبري ليؤكد أحقيته بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2013 رغم اعترافه بأن منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل دائما، وبأن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتفوق عليه في تسجيل الأهداف.

وأوضح أيقونة فريق بايرن ميونخ الألماني في مقابلة لصحيفة “ليكيب” الفرنسية “ميسي ورونالدو لاعبان كبيران، يسجلان عددا كبيرا من الاهداف، لكن لسنا بصدد مقارنة الاحصائيات الآن، كل منا له أسلوب لعب مختلف، كريستيانو يسجل أهدافا كثيرة، وميسي هو الأفضل في العالم دائما، لكنه عانى من إصابات عديدة طوال العام”.

وأضاف ريبري “لقد قمت بكل شيء، من الصعب إعطاء المزيد، لعبت كل المباريات وفزت بكل الالقاب وكان دوري حاسما، لم أعاني من إصابات، وقدمت مستويات جيدة باستمرار”.

وتابع “لدي ثقة في نفسي، وأملك حظوظا كبيرة في الفوز، إما الآن أو لا للأبد، لدي 30 عاما، في حال حصلت على الجائزة سأهديها لزوجتي ووالدي، لقد وقفا بجانبي دائما وخاصة في اللحظات الصعبة”.

ورغم ذلك شدد على عدم انشغاله كثيرا بالكرة الذهبية، مبينا “لا أفكر فيها دائما، ولا أحتاج لأقراص منومة، الحياة تستمر ومسيرتي لن تتوقف، أريد أن أشعر بالسعادة في بايرن، وأن أقدم أداءا جيدا في المونديال مع منتخب فرنسا”.

ومن المنتظر أن يعلن اسم الفائز بالكرة الذهبية، بين ريبري ورونالدو وميسي، في حفل الفيفا السنوي بمدينة زيورخ السويسرية يوم الاثنين.

وكالات