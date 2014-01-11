إصابة شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شمال قطاع غزة

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على الحدود شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، أن الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما أصيب برصاصة في الفخد الأيمن وجرى نقله الى مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال القطاع وذلك لتلقي العلاج.

وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه فلسطيني اقترب من السياج الأمني شرق مدينة غزة.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودي شرق وشمال قطاع غزة نيرانها وقذائفها بشكل شبه يومي على أراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

أ ش أ