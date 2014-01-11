أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شرطة السياحة تحبط محاولة تنقيب عن الآثار بمنطقة بين الجبلين بجنوب الأقصر‎

Google+ Print
شرطة السياحة تحبط محاولة تنقيب عن الآثار بمنطقة بين الجبلين بجنوب الأقصر‎ شرطة السياحة تحبط محاولة تنقيب عن الآثار بمنطقة بين الجبلين بجنوب الأقصر‎

أرشيفية

 

أحبطت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر محاولة للتنقيب عن الآثار بالقرب من مقبرة فرعونية بمنطقة بين الجبلين الأثرية بمدينة إسنا بجنوب الأقصر.

تلقى اللواء ممتاز فتحى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والاثار، إخطارًا من اللواء كمال القلاوى مدير المباحث يفيد بوردو معلومات الى العقيد عبد الحق محمد رئيس مباحث شرطة السياحة باسنا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الاثار داخل أحد المقابر بمنطقة بين الجلبين الأثرية.

وعلى الفور، قامت قوة أمنية بإشراف العميد حسنى حسين مفتش مباحث شرطة السياحة والأثار وبرئاسة العقيد ابو الحجاج كمال رئيس مباحث شرطة السياحة بالأقصر وتم ضبط المدعو “عبد الستار . ك . ع” عامل حال قيامه بالحفر والتنقيب داخل المقبرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا