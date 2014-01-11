شرطة السياحة تحبط محاولة تنقيب عن الآثار بمنطقة بين الجبلين بجنوب الأقصر‎

أحبطت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر محاولة للتنقيب عن الآثار بالقرب من مقبرة فرعونية بمنطقة بين الجبلين الأثرية بمدينة إسنا بجنوب الأقصر.

تلقى اللواء ممتاز فتحى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والاثار، إخطارًا من اللواء كمال القلاوى مدير المباحث يفيد بوردو معلومات الى العقيد عبد الحق محمد رئيس مباحث شرطة السياحة باسنا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الاثار داخل أحد المقابر بمنطقة بين الجلبين الأثرية.

وعلى الفور، قامت قوة أمنية بإشراف العميد حسنى حسين مفتش مباحث شرطة السياحة والأثار وبرئاسة العقيد ابو الحجاج كمال رئيس مباحث شرطة السياحة بالأقصر وتم ضبط المدعو “عبد الستار . ك . ع” عامل حال قيامه بالحفر والتنقيب داخل المقبرة .