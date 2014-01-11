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علماء روس يكتشفون في نجم البحر مواد تساعد المصابين بالجلطات الدماغية على الشفاء

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علماء روس يكتشفون في نجم البحر مواد تساعد المصابين بالجلطات الدماغية على الشفاء علماء روس يكتشفون في نجم البحر مواد تساعد المصابين بالجلطات الدماغية على الشفاء

نجم البحر

 

اكتشف العلماء في معهد الكيمياء الحيوية بدائرة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية ومعهد البيولوجيا الجزيئية والفيزياء الحيوية التابعين لأكاديمية العلوم الروسية موادا يحتويها جسم نجم البحر تساعد المصابين بالجلطات الدماغية على استعادة الحواس التي يفقدونها.

وصرح المكتب الإعلامي لدى المعهد  لوكالة أنباء “إيتار تاس” الروسية اليوم السبت – بأن المواد المكتشفة تحفز النهايات العصبية على النمو وتحمي الخلايا العصبية من التعرض لنقص الأوكسجين، مما يحظى بأهمية كبرى في معالجة المصابين وشفائهم من آثار تعرض خلاياهم الدماغية لنقص الأوكسجين والجلوكوزعلى خلفية الضرر الذي تصاب به الشرايين الدموية المغذية لخلايا دماغ المصاب.

وذكر علماء المعهد أنه من المقرر العام الجاري بدء التجارب ما قبل السريرية على المواد المكتشفة في نجم البحر وفي أعقاب ذلك يأتي إطلاق الاختبارات المباشرة على المصابين بالجلطات الدماغية.

يذكر أن معهد الكيمياء الحيوية يجري على مدارعشرات السنين الأبحاث على المخلوقات البحرية بما فيها اللافقاريات، حيث خلص إلى الكثير من العقاقير والأدوية التي استنبطت من المواد التي تحتويها هذه المخلوقات، بما فيها تلك التي راحت ُتستخدم للوقاية من الأمراض السرطانية والتي لا تزال قيد الاختبار واستطاع العلماء الروس على وجه التحديد التوصل العام الماضي إلى عقاقير ومواد لا تساعد على إبطاء تفشي الخلايا السرطانية في جسم الإنسان فحسب، بل والقضاء عليها بالكامل وتخليص المصاب منها.

أ ش أ

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