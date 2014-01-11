العرابي: كلمة السيسي تتفق مع شخصيته.. وهو يؤمن أن كل شيء بيد الله

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

محمد العرابي

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، سيكون هناك الكثير من ردود الفعل المتابينة على كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في الندوة التثقيفة التي حضرها العديد من الشخصيات العامة اليوم بمسرح الجلاء.

وقال العرابي، في اتصال هاتفي مع ستوديو البث المباشر على شاشة CBC اكسترا، إن كلمة السيسي تتفق مع شخصيته وهو رجل يدرك جيدًا أنه لا شيء يحدث إلا بتدبير من الله عز وجل.

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