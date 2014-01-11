تنظيم "داعش" يسيطر على معظم أنحاء تل أبيض شمال سوريا

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" على قسم كبير من مدينة "تل أبيض" بمحافظة الرقة شمال سوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن معارك عنيفة، وقعت بين تنظيم "داعش" و"الجبهة الإسلامية" فى محاولة من التنظيم للسيطرة على معبر تل أبيض الحدودى مع تركيا، مشيرةً إلى استخدام الطرفين أسلحة ثقيلة فى المعارك.

إلى ذلك، كان من الممكن مشاهدة المعارك الدائرة فى مدينة تل أبيض، من منطقة "أكشا قلعة" على الجانب التركى، فى الوقت الذى طلبت قوات الأمن التركية من المواطنين السوريين فى الجانب التركى، الابتعاد عن الحدود.

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