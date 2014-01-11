الرئاسة ترسل المسلمانى لتهنئة الدكتور يعقوب لحصوله على وسام الاستحاق البريطاني

أوفد صباح اليوم الرئيس عدلى منصور ، أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئاسة إلى مركز ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان لتقديم التهنئة للجراح المصرى العالمى الدكتورمجدى يعقوب ، بمناسبة حصوله على وسام الاستحقاق لعام 2014 ، من الملكة اليزبيث ملكة بريطانيا ، وهو أعلى وسام بريطانى يتم منحة سنويا.

وقال المسلمانى فى تصريح له خلال زيارته لمركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، إن الرئيس سيكون داعما أساسيا لمركز مجدى يعقوب، وأنه الرئاسة أرسلته بشكل رسمى لهذا الغرض ، وحضوره ليس لتقديم التهنة فحسب ، لكن للنظر إلى ما ينبغى أن نفعله كدولة لمؤسسة مجدى يعقوب.

وأشار إلى أن الدولة تولى الآن اهتماما لدعم هذه المؤسسة العالمية فى مصر ، وأنه سيتحاور مع مسؤولى وأطباء المركز فى هذا الشأن لرفع تقرير للسيد الرئيس عدلى منصور عن دعم احتياجات المركز.

وحول المرحلة الحالية وخارطة الطريق ، أكد المسلمانى ان مصر ماضية فى العبور من هذه المرحلة، وتنفيذ خارطة الطريق على أرض الواقع رغم أن البعض الآن قدم مقترحات لتعديلها بحيث تكون انتخابات الرئاسة أولا ، والبعض يطالب بأن تبقى الخريطة كما هى، وأيا كان الخيار ليس أمامنا سوى شهور معدودة ومهما حدث من تغيير، فإن عنصر الزمن يبقي كما هو للوصول بمصر إلى بر الأمان وإنشاء مشروعها الحضارى.

واختتم المسلمانى تصريحاته بشأن أزمة المفاوضات بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة ، قائلا إن الحكومة المصرية تبذل أقصى الجهود مع أثيوبيا سواء على مستوى وزارة الخارجية، أو وزارة الموارد المائية والرى والمؤسسات السيادية فى الدولة للوصول إلي حلول على أرض الواقع.

ومن جانبه أعرب الدكتور مجدى يعقوب عن شكره وتقديره للرئيس عدلى منصور، وشعب مصر على هذه اللفتة الطيبة فى مسيرة كفاحه العلمى من اجل رفع اسم مصر فى العالم .

وقال يعقوب إن تهنئة الرئيس أقدمها لكل زملائى فى المركز ومؤسسة مجدى يعقوب لجراحات القلب ، باعتبار أن ما وصلنا اليه من تقدم طبى وعلمى داخل المركز هو نتيجة مجهودات جماعية من الاطباء وكافة العاملين فى المركز، بجانب مجهودات وتبرعات المصريين ورجال الأعمال .

وأشار إلى أن مصر تستحق منا أكثر من ذلك لمكانتها العالية لدى جميع المصريين ، موضحا أن مؤسسة ومركز مجدى يعقوب لجراحات القلب تنحصر مهامها فى علاج المرضى بالمجان ، وقد بدأنا المشروع بالتعاون مع مؤسسة سلاسل الأمل البريطانية حتى تم الانتهاء من إنشاء المركز، والذى يعتبر أيضا نافذة علمية وطبية لتدريب شباب الأطباء فى مصر ليرتقوا إلى العالمية.

> وفى ختام كلمته خلال تكريمه ، طالب يعقوب جميع المصريين إلى الخروج والتصويت “بنعم” لصالح مشروع الدستور باعتبار أن هذا الدستور يكفل كرامة الإنسان ، ويكفل العلاج للمواطن البسيط وهو خطوة جادة لبناء مصر الحديثة.