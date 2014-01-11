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محافظ القاهرة: توفير وسائل مواصلات لنقل كبار السن إلى لجان الاستفتاء

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محافظ القاهرة: توفير وسائل مواصلات لنقل كبار السن إلى لجان الاستفتاء محافظ القاهرة: توفير وسائل مواصلات لنقل كبار السن إلى لجان الاستفتاء

كتب : فاطمة النشابي السبت 11-01-2014 16:15

قال جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه لن يكون هناك أي مانع للعمال للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، خاصة أن يومي الاستفتاء على الدستور ليسوا إجازة رسمية، كما أن الصناديق سيتم فتحها منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وتابع السعيد، في لقائه على شاشة سي بي سي إكسترا، "سيتم توفير كافة التيسيرات على المواطنين أثناء عملية التصويت"، مضيفا "هناك عقوبات تم وضعها لأي شخص يقوم بالتصويت أكثر من مرة".

وأضاف محافظة القاهرة "سيتم توفير وسائل مواصلات للمواطنين كبار السن لنقلهم إلى أماكن التصويت"، مشيرا إلى أن هناك نحو 3774 مركز انتخابي و 1442 لجنة عامة و7 آلاف لجنة فرعية بالمحافظة.

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