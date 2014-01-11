انتهت- هال 0 - تشيلسي 2 .. توريس ينهيها

يلعب المصري أحمد المحمدي الجناح الدولي المصري أساسيا في تشكيل فريقه هال سيتي التي تستضيف تشيلسي في الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت القائمة غياب معتاد للمهاجم المصري محمد ناجي جدو الذي اقترب من الرحيل عن الفريق والعودة للأهلي مجددا.

وينقل لكم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة هال سيتي وتشيلسي.

المحمدي يقدم حتى الآن أداء جيد على الناحية الهجومية ويسبب إزعاج لأشلي كول.

ماكريجور حارس هال يتصدى لفرصة خطيرة من أوسكار الذي كان في مواجهة المرمى تماما.

أزار يسجل الأول في الدقيقة 56.

توريس ينهي على أمال هال بالهدف الثاني في الدقيقة 87.