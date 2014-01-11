المؤتمر السنوى الـ 14 للجمعية المصرية لجراحة الأورام مارس المقبل

يعقد المؤتمر السنوى الـ 14 للجمعية المصرية لجراحة الأورام فى الفترة من 26 : 28 مارس المقبل بأسوان.

وصرح الدكتور وحيد يسرى جرير، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، والرئيس الشرفى للجمعية المصرية لجراحة الأورام، بأن المؤتمر سيناقش الجديد فى علاج أورام الثدى والجهاز الهضمى والجهاز التناسلى للمرأة.

وقال "جرير"، إن المؤتمر يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للسرطان والجمعية الأوروبية لجراحة الأورام، ويشارك فيه مجموعة من خبراء وجراحى علاج الأورام الذين يمثلون المراكز الطبية العالمية المتخصصة فى علاج الأورام، وذلك لتبادل الخبرة والجديد فى علاج السرطان على مستوى العالم.

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