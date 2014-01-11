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فيتامين "ج" يقى من النزيف وتشقق اللثة

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فيتامين "ج" يقى من النزيف وتشقق اللثة فيتامين "ج" يقى من النزيف وتشقق اللثة

نحاط بعدد كبير من الفيتامينات المهمة للجسم، والتى تحميه من العديد من الأمراض التى قد يتعرض لها، وتأتى على رأس تلك الفيتامينات، فيتامين ج والذى يعمل على تقوية الشعيرات الدموية، وهناك عدد من الأعراض التى توضح نقص فيتامين ج فى الجسم، توضحها الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة قائلة، فيتامين ج يؤدى نقصانه لعدد من الأعراض كالضعف العام مع وجود إرهاق بجانب وجود نزيف مستمر بالدم مع تورم اليدين والقدمين والشفاه فى بعض الأحيان ففيتامين ج مهم للجسم لإمداده بالقدرة الدفاعية عن نفسه ضد العديد من الملوثات التى قد يتعرض لها وهو يعالج تشقق اللثة وضعفها ويوفر طبقة حامية للأسنان ضد المشاكل التى قد نتعرض لها وتكمن الأهمية الحقيقية لفيتامين ج أنه يقى الجسم من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطان والقلب وهو مهم لتوفير قدرة للجسم على التئام الجروح، كما يعمل فيتامين ج على منع تكون الجلطات ومعالجة تصلب الشرايين وهو يساعد الجسم على الحصول على القدر المناسب من الكالسيوم ومفيد فى علاج الالتهابات.

وتواصل الدكتورة قائلة، إن فيتامين ج يعمل على القضاء على الهالات السوداء تحت العين ويتواجد ذلك الفيتامين فى البرتقال – اليوسفى –الليمون- والجريب فروت والكانتالوب والكيوى والفراولة والأناناس والتوت والسبانخ والبطاطا والبر وكلى والطماطم والقرنبيط والفلفل الأخضر، وهو محفز للجسم على إنتاج الكولاجين لذا فاحرص على تناوله باستمرار قدر المستطاع.

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