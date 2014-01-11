أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"شرطة الشرقية": سنؤمن الاستفتاء بدمائنا ونتصدى بكل حسم للمخربين

Google+ Print
"شرطة الشرقية": سنؤمن الاستفتاء بدمائنا ونتصدى بكل حسم للمخربين "شرطة الشرقية": سنؤمن الاستفتاء بدمائنا ونتصدى بكل حسم للمخربين

أكد نادى أفراد الشرطة بالشرقية, والاتحاد العام للأفراد, تواجدهم لتأمين لجان الاستفتاء على مشروع الدستور نهاية الأسبوع الجارى، وعزمهم التضحية بدمائهم من أجل أن تمر من تلك المرحلة الحرجة من تاريخها, وعودة المصريين لروح ثورة 30 يونيو، التى وقف فيها الشعب إلى جوار الجيش، والشرطة، من أجل رسم خارطة الطريق، واستقرار البلاد.

وقال الأمين محمد عباس الخطيب، إن أفراد الشرطة بمختلف مراكز، وأقسام المديرية على قلب رجل واحد، وهدفهم الأساسى فى تلك الفترة الخروج بالبلاد من تلك الأيام الصعبة التى تمر بها.

وأوضح، أن الأفراد سيؤمنون الاستفتاء على الدستور بشكل قوى، ولن يسمحوا بتعكير صفو المصريين، أو حرمان أى مواطن من حقه فى التصويت على الدستور، مستكملاً "سنتصدى بكل حسم للمخربين، والخارجين عن القانون".

للمزيد من أخبار المحافظات..

أمن دمياط يسيطر على اشتباكات بين عائلتين ويعيد فتح طريق فارسكور

تمرد الوادى الجديد تستكمل حملتها للدعوة للاستفتاء بنعم على الدستور

التيار الشعبى بدمياط ينظم ندوة "اقرأ دستورك"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة