"شرطة الشرقية": سنؤمن الاستفتاء بدمائنا ونتصدى بكل حسم للمخربين

أكد نادى أفراد الشرطة بالشرقية, والاتحاد العام للأفراد, تواجدهم لتأمين لجان الاستفتاء على مشروع الدستور نهاية الأسبوع الجارى، وعزمهم التضحية بدمائهم من أجل أن تمر مصر من تلك المرحلة الحرجة من تاريخها, وعودة المصريين لروح ثورة 30 يونيو، التى وقف فيها الشعب إلى جوار الجيش، والشرطة، من أجل رسم خارطة الطريق، واستقرار البلاد.

وقال الأمين محمد عباس الخطيب، إن أفراد الشرطة بمختلف مراكز، وأقسام المديرية على قلب رجل واحد، وهدفهم الأساسى فى تلك الفترة الخروج بالبلاد من تلك الأيام الصعبة التى تمر بها.

وأوضح، أن الأفراد سيؤمنون الاستفتاء على الدستور بشكل قوى، ولن يسمحوا بتعكير صفو المصريين، أو حرمان أى مواطن من حقه فى التصويت على الدستور، مستكملاً "سنتصدى بكل حسم للمخربين، والخارجين عن القانون".

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