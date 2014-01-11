محافظ الشرقية: سنسطر تاريخاً مجيداً يومى الاستفتاء

قال الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، إن الشرقية تسطر تاريخ مصر وآخر تضحيات أبنائها قائد الطائرة الحربية التى حدث بها عطل فنى وأثر على نفسه ولم يغادرها إلا بعد أن تأكد أنها ستسقط وسط الزراعات حتى لا تأذى أحدا.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الذى عقد بمركز أبو حماد محافظة الشرقية، على هامش زيارة وزير التموين، بحضور الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد محمود أبو هاشم عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، وأحمد فؤاد أباظة عضو مجلس الشعب، ومستضيف المؤتمر والشيخ صبرى عبادة وكيل أول وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وناشد المحافظ، الحضور أن يتوقفوا عن التحدث فى مواد الدستور والعمل الآن هو الأهم والأولى كى نخرج للتصويت عليه بنعم.

وأضاف إنى بصفتى مسئولا بالمحافظة، تم وضع خطة لتأمين الاستفتاء وليكن يوما الاستفتاء فرحا وعرسا ديمقراطيا لأبناء المحافظة وأبناء مصر.

وأشار أنه لا محالة، فنحن ذاهبون للمستقبل، والمصريون نسيج واحد من المسلم والمسيحى.

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