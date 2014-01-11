أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية: سنسطر تاريخاً مجيداً يومى الاستفتاء

Google+ Print
محافظ الشرقية: سنسطر تاريخاً مجيداً يومى الاستفتاء محافظ الشرقية: سنسطر تاريخاً مجيداً يومى الاستفتاء

قال الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، إن الشرقية تسطر تاريخ وآخر تضحيات أبنائها قائد الطائرة الحربية التى حدث بها عطل فنى وأثر على نفسه ولم يغادرها إلا بعد أن تأكد أنها ستسقط وسط الزراعات حتى لا تأذى أحدا.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الذى عقد بمركز أبو حماد محافظة الشرقية، على هامش زيارة وزير ، بحضور الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد محمود أبو هاشم عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، وأحمد فؤاد أباظة عضو مجلس الشعب، ومستضيف المؤتمر والشيخ صبرى عبادة وكيل أول وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وناشد المحافظ، الحضور أن يتوقفوا عن التحدث فى مواد الدستور والعمل الآن هو الأهم والأولى كى نخرج للتصويت عليه بنعم.

وأضاف إنى بصفتى مسئولا بالمحافظة، تم وضع خطة لتأمين الاستفتاء وليكن يوما الاستفتاء فرحا وعرسا ديمقراطيا لأبناء المحافظة وأبناء مصر.

وأشار أنه لا محالة، فنحن ذاهبون للمستقبل، والمصريون نسيج واحد من المسلم والمسيحى.

للمزيد من أخبار المحافظات..

أمن دمياط يسيطر على اشتباكات بين عائلتين ويعيد فتح طريق فارسكور

تمرد الوادى الجديد تستكمل حملتها للدعوة للاستفتاء بنعم على الدستور

التيار الشعبى بدمياط ينظم ندوة "اقرأ دستورك"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة