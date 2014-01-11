كردون أمنى بميدان كوم أمبو بسبب الاشتباه فى وجود جسم غريب

فرضت الأجهزة الأمنية بأسوان، ظهر اليوم السبت، كردونًا أمنيًا حول ميدان النافورة شمال مدينة كوم أمبو، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بوجود جسم غريب، ويشتبه أن يكون بداخله مواد متفجرة.

هرعت على الفور الأجهزة الأمنية، وخبراء المفرقعات، والحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فحص الجسم الغريب، وتبين سلبية البلاغ، وتبين أيضا عدم وجود أية متفجرات.

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