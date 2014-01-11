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وزير الآثار: الأديرة الفرعونية كانت ملجأ للمسيحيين من اضطهاد الرومان

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وزير الآثار: الأديرة الفرعونية كانت ملجأ للمسيحيين من اضطهاد الرومان وزير الآثار: الأديرة الفرعونية كانت ملجأ للمسيحيين من اضطهاد الرومان

قدم الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، شرحا مفصلا عن المعابد الأثرية التى افتتحها صباح اليوم، بمناطق غرب الأقصر، وبدأ بدير شلويط بقرية الضبعية غرب الأقصر، مشيرا إلى تحول بعض الأبنية الفرعونية إلى أديرة وكنائس، موضحا أن هذه الأماكن كانت ملجأ للمسيحيين الأوائل عندما هربوا من اضطهاد الرومان.

وأوضح وزير الآثار، أن المعبد فى العصر الفرعونى القديم يختلف مفهومة عن الذى نفهمه نحن الآن، فمعنى "معبد" لدينا هو المكان الذى تتم فيه العبادة، أما عند المصرى القديم فالمعبد هو البيت الذى يقيم فيه الإله، وأضاف أن الإله كان يعيش فى هذا المعبد ولا يخرج إلا فى الاحتفالات فقط، كما كان يمتنع على القدماء دخول المعبد على الإطلاق.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، معبد الإله إيزيس، بدير شلويط بقرية الضبعية غرب الأقصر، كما افتتح قصر العجوز المرتبط بمعبد هابو بقرية البعيرات غرب المدينة.

رافق الوزير خلال الافتتاح كلا من هشام زعزوع وزير السياحة، واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وإلهامى الزيات رئيس الاتحاد العام لغرف السياحة.

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