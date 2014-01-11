محافظة الإسكندرية تنهى استعدادها لإجراء الاستفتاء

أكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، فى تصريحات صحفية له، على انتهاء محافظة الإسكندرية من الاستعدادات للاستفتاء والإجراءات المتخذة للتيسير على المواطنين من خلال تجهيز أماكن الاستفتاء بكل ما يلزم من أجهزة كمبيوتر وكشوف يسهل البحث فيها عن أسماء الناخبين ومظلات لتحمى من اﻷمطار أو الشمس وتجهيزات خاصة لأصحاب الحالات الخاصة أو كبار السن.

كما أكد على الانتهاء من وضع خطة الطوارئ بمستشفيات المحافظة خلال شهر يناير استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير وأعياد 25 يناير.

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