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رئيس لبنان يعرب عن أمله بنجاح الفرقاء السياسيين بالتفاهم على حكومة جامعة

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رئيس لبنان يعرب عن أمله بنجاح الفرقاء السياسيين بالتفاهم على حكومة جامعة رئيس لبنان يعرب عن أمله بنجاح الفرقاء السياسيين بالتفاهم على حكومة جامعة

أعرب الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان عن أمله فى أن ينجح الفرقاء السياسيون فى ظل مناخ الإيجابية السائد بالتفاهم على قيام حكومة جامعة تولى الاهتمام بشئون المواطنين المعيشية والاجتماعية وتواكب تطورات المرحلة المقبلة وما تواجهه من صعوبات وتحديات خصوصا على صعيد المنطقة.

واعتبر الرئيس سليمان- فى تصريح أذاعه مكتب إعلام الرئاسة اليوم- أن إرادة التفاهم والتلاقى شكلت مبعث ارتياح لدى الرأى العام اللبنانى، داعيا إلى تقديم التنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن من خلال حكومة تكون محط ثقة المجلس النيابى واللبنانيين.

وكان الرئيس سليمان قد استعرض اليوم مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة التطورات السياسية والحكومية الراهنة.

وبدوره، بحث رئيس مجلس النواب نبيه برى المستجدات الراهنة مع رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتى.

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