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حماس تعتبر وفاة شارون "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطينى

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حماس تعتبر وفاة شارون "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطينى حماس تعتبر وفاة شارون "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطينى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس السبت، أن وفاة ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطينى معتبرة أن شارون "مجرم قاتل".

وقال سامى أبو زهرى المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس إن "شعبنا الفلسطينى يعيش لحظات تاريخية برحيل هذا المجرم القاتل الذى تلطخت أيديه بدماء شعبنا الفلسطينى وقياداته".

وأضاف أبو زهرى أن "وفاة شارون بعد ثمانية أعوام من الغيبوبة تعتبر آية من آيات الله وعبرة لكل الطواغيت".

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