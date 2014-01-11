99 مليون جنيه حصيلة مزادات هيئة الخدمات الحكومية فى ستة أشهر

كتب : عبدالعزيز المصري منذ 32 دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن حصيلة مبيعات الهيئة بالمزادات خلال الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013 ، بلغت قيمتها نحو 99 مليون جنيه .

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة عن نشاط البيع بالمزادات التى قامت الهيئة بإجرائها أن حصيلة شهر ديسمبر 2013 بلغت ما قيمته نحو 23.45 مليون جنيه من خلال اجراء 8 مزادات لعدد 2032 لوط.

كما قامت الهيئة بإجراء أول مزاد خلال شهر يناير الجارى يومي 8 و 9 من نفس الشهر، وبلغت حصيلة هذا المزاد نحو 2.8 مليون جنيه، تنوعت ما بين سيارات حكومية و سلع وبضائع جمركية وأصناف راكدة وخردة.

وأكد لطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن الهيئة تسعى للقيام بالاختصاصات المنوطة بها من ترشيد الإنفاق وتصريف الخردة والكهنة وتدوير الراكد بين جهات الدولة المختلفة وكذا القضاء على التكدسات بالمنافذ الجمركية المختلفة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك .