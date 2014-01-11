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"الأطباء" تطالب النائب العام بعدم التحقيق مع أعضائها إلا بحضور مندوب النقابة

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"الأطباء" تطالب النائب العام بعدم التحقيق مع أعضائها إلا بحضور مندوب النقابة "الأطباء" تطالب النائب العام بعدم التحقيق مع أعضائها إلا بحضور مندوب النقابة

كتب : محمد سليمان منذ 26 دقيقة

التقى وفد من النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم، بالنائب العام المستشار هشام بركات، وناقش الوفد خلال اللقاء التكييف القانوني للاعتداء على المستشفيات.

وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم، أنه جرى الاتفاق على أن تكييف الاعتداء على المستشفيات بأنه اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظفين أثناء تأدية عملهم، بدلًا من اعتباره مشاجرة بين أهل المريض والطبيب.

وطالب الوفد خلال اللقاء بتفعيل قانون النقابة الذي يقضي حضور مندوب من النقابة الفرعية أمام النيابة العامة برفقة أي طبيب متهم في قضية مهنية على ألا يتم التحقيق إلا في وجود مندوب النقابة، بالإضافة للسماح للطلاب المحبوسين احتياطيا بتأجيل امتحاناتهم باعتبار الحبس الاحتياطي عذر قهري أو التقدم بطلب للامتحان أثناء الحبس.

وأكدت النقابة في بيانها، أن الدكتور أحمد حسين مقرر لجنة الحريات، تقدم بقائمة تضم الأطباء المحبوسين احتياطيًا للمطالبة بالإفراج عنهم على ذمة التقاضي لأسباب صحية أو إنسانية، مشيرة إلى أن النائب العام طالب بتقديم مذكرة بكل متهم على حدة.

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