وزيرا "الصناعة" و"التعاون الدولى" يفتتحان مصانع باسيوط باستثمارات 411 مليون جنيه

كتب : حسن عثمان منذ 7 دقائق

افتتح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، بمرافقة الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، مصنعين جديدين، الأول فى مجال الصناعات الغذائية لإنتاج الزبادى واللبن الرايب، والذى يتبع شركة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، باستثمارات 200 مليون جنيه، والثانى لإنتاج البلاستيك باستثمارات تصل إلى 211 مليون جنيه.

وتنقسم المشروعات التى افتتحها وزير الصناعة إلى 4 مشروعات؛ الأول لإنتاج المواسير البلاستيك باستثمارات مصرية 100% تصل إلى 11 مليون جنيه بمدينة الصفا الصناعية، والثانى مصنع للصناعات الغذائية لإنتاج الزبادى واللبن الرايب باستثمارات 200 مليون جنيه وحجم إنتاج 80 ألف طن زبادى سنويا، ويوفر نحو 200 فرصة عمل، والثالث لإنتاج الدقيق والعلف الحيوانى باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه ويوفر نحو 300 فرصة عمل ويصل حجم صادراته إلى 10 ملايين جنيه، والرابع لإنتاج المستلزمات الطبية باستثمارات 5 ملايين جنيه ويوفر نحو 100 فرصة عمل.

كما تفقد الوزيران مصنعين آخرين فى مجال المستلزمات الطبية، وآخر فى مجال إنتاج الدقيق والعلف الحيوانى، باستثمارات 205 ملايين جنيه.

وقال عبد النور- خلال زيارته إلى محافظة أسيوط التى قام خلالها بتفقد منطقتى العوامر والزرابى الصناعيين- إن هذه الزيارة تأتى فى إطار اهتمام الحكومة بمحافظات الصعيد، والعمل على تنميتها وتطويرها، واستكمال كافة المشروعات داخل تلك المحافظات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد النور، أن هناك برامج ومشروعات جديدة سيتم طرحها لدفع عجلة التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد، والاستفادة من الفرص والإمكانيات والثروات الطبيعية والتعدينية المتاحة فى هذه الصناعات، لافتا إلى أن وزارته تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لإزالة كافة التحديات التى تواجه المستثمرين داخل هذه المحافظات لإنشاء مشروعاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير كافة المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تخصيص 1.5 مليار جنيه لصندوق ترفيق ودعم وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابعة للوزارة لاستكمال أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه بـ35 منطقة صناعية فى 22 محافظة تستحوذ محافظات الصعيد على النسبة الأكبر من هذه المخصصات.

ودعا عبد النور، خلال زيارته أبناء الصعيد إلى الخروج يومى 14 و15 يناير للمشاركة فى عمليات استفتاء الدستور من أجل تحقيق الاستقرار السياسى، الذى سينعكس إيجابيا على الحياة الاقتصادية ومناخ الأعمال، واستعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين، وزيادة جاذبية السوق المصرى للاستثمارات العربية والأجنبية.

ومن ناحية أخرى عقد الوزيران ومحافظ أسيوط اجتماعا مع مستثمرى محافظة الصعيد، وتناولوا أهم المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين والحلول اللازمة لها.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة أسيوط وترفيق منطقة عرب العوامر وبنى غالب الصناعيتين بإجمالى 64 مليونا و675 ألف جنيه بواقع 20 مليونا و895 ألف جنيه بمنطقة عرب العوامر و43 مليون جنيه و78 ألف منطقة بنى غالب.