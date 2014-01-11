حكايات ألف ليلة وليلة في قصر Versace

قد تبهرك إطلالات الفنّانات المتألقات، وتأسرك أناقتهن وملابسهن.، وتشي ديكورات بيوتهن بأذواقهنّ. ولكن، كيف يبدو مسكن من يحقّق هذه الإطلالات للنجمات؟

"سيدتي نت" يجول وإيّاك، في داخل قصر المصمّم الإيطالي الشهير الراحل Gianni Versace الذي بيع في المزاد العلني مقابل 41.5 مليون دولار أمريكي، علماً أنّه عاش معظم مراحل حياته في هذا المكان.إلى التفاصيل:

يكسو الحجر البناء الخارجي لهذا القصر المشيّد وفقاً لطراز البحر الأبيض المتوسّط، مع ملامح من عصرالنهضة ، ويحيل بعض الزايا فيه إلى زمن أسطورة "روميو وجولييت"، كما يزدان بالقناطر وأعمدة الرخام.وعند الطرق على باب المدخل الخارجي، يشعر الزائر بأنّه سيلج قلعة مضمّخة بعبق التاريخ، من خلال باب حديد طويل، حيث ينتقل بين طبقات ثلاث، تمتدّ على مساحة 2300 قدم مربع، وتضمّ 10 غرف نوم و11 حماماً وصالونات عدة لاستقبال الضيوف.

وترسم الألوان الكلاسيكيّة الديكور الداخلي، تزيّن أرقى النقوش والزخارف نوافذ الزجاج.وتتجلّى حكايات من ألف ليلة وليلة في الصالون الرئيس، تتوسّطه جلسة لـ4 أفراد، يجتمعون حولها لتندخين النارجيلة فوق الأرائك الضخمة المصنوعة من الخشب المتين والمحفور بنقوش مختلفة.ولعلّ اللافت تعدّد رسوم الشخصيات التاريخية على الجدران، بتفاصيلها الدقيقة.

وتبرز الفخامة في غرفة النوم الرئيسة التي يغلب البنيّ بمندرجاته عليها، وتتولى تلك الرسوم المنقوشة على رخام الأرضية مهمّة جذب العين إليها!

ويمتزج الأزرق والأبيض، لينسكبا في غرفة النوم الثانوية، التي تضمّ أرائك محفورة في الحائط.

وتكثر التماثيل الحجر التي تحوط المسبح الضخم، وكذلك الفوانيس التي تتدلى من القبب وفي الممرات المؤدية إلى داخل القصر، في الحديقة المترامية.

شاهدي أيضاً:

6 إرشادات من جمانة بدّور لتصميم السلّم الداخلي