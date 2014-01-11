تطوير مراكز طب الأسنان التابعة لجامعة القاهرة لتقديم خدمة متميزة

أعلن الدكتور هشام فهمى عيد، مدير عام طب الأسنان بجامعة القاهرة، أنه بصدد إعداد وتنفيذ مشروع لتنمية الموارد البشرية للأطباء والتمريض والموظفين بالجامعة، وميكنة جميع أعمال طب الأسنان بجامعة القاهرة، وتعميم برامج طب الأسنان المستخدمة فى الحاسب الآلى، لتنمية مهارات الأطباء، وإرساء قواعد التعاون التام بين جميع العاملين فى إدارة طب الأسنان، للوصول إلى جودة عالية من الأداء.

وأشار الدكتور هشام، الذى تم تعيينه فى هذا المنصب مؤخرا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، إلى أنه جار العمل الآن لتطوير جميع مراكز طب الأسنان بجامعة القاهرة، وتم وضع خطة شاملة لهذا التطوير، والموافقة عليها واعتمادها من الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.

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