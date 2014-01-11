مقتل وإصابة 34 من قوات حرس الحدود إثر تفجير عبوتين ناسفتين غربي الأنبار بالعراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة الأنبار اليوم السبت ، بأن 34 عنصرا من قوات حرس الحدود سقطوا بين قتيل وجريح إثر تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلتهم غربي المحافظة.

وقال المصدر، إن عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على جانب الطريق العام قرب مدينة حديثة غربي الأنبار انفجرتا اليوم السبت مستهدفتان حافلتين كانتا تنقلان عناصر من قوات حرس الحدود ؛ ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وكان مصدر طبي بدائرة صحة الأنبار قد كشف في وقت سابق اليوم عن مقتل وإصابة 357 شخصا بينهم أطفال ونساء خلال العمليات المسلحة والقصف العشوائي لمناطق متفرقة من مدينتي الفلوجة والرمادي خلال الأيام الماضية.

أ ش أ