أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل وإصابة 34 من قوات حرس الحدود إثر تفجير عبوتين ناسفتين غربي الأنبار بالعراق

Google+ Print
مقتل وإصابة 34 من قوات حرس الحدود إثر تفجير عبوتين ناسفتين غربي الأنبار بالعراق مقتل وإصابة 34 من قوات حرس الحدود إثر تفجير عبوتين ناسفتين غربي الأنبار بالعراق

تفجير فى الأنبار

أفاد مصدر أمني بمحافظة الأنبار اليوم السبت ، بأن 34 عنصرا من قوات حرس الحدود سقطوا بين قتيل وجريح إثر تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلتهم غربي المحافظة.

وقال المصدر، إن عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على جانب الطريق العام قرب مدينة حديثة غربي الأنبار انفجرتا اليوم السبت مستهدفتان حافلتين كانتا تنقلان عناصر من قوات حرس الحدود ؛ ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وكان مصدر طبي بدائرة صحة الأنبار قد كشف في وقت سابق اليوم عن مقتل وإصابة 357 شخصا بينهم أطفال ونساء خلال العمليات المسلحة والقصف العشوائي لمناطق متفرقة من مدينتي الفلوجة والرمادي خلال الأيام الماضية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا