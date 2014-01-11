خدعة بصريَّة لعيون حور كالنجمات!

العيون أجمل وأرقّ ما في الإنسان، وقد صدق من سمَّاها «مرآة الروح»، فهي بالفعل أكثر الأعضاء تأثيراً، وكم من شاعر تغنى بها، لا سيما بالعيون الحور التي لا خلاف على قيمتها الجمالية.

ولمن لا يعرف الحَوَر فهو شدَّة بياض العين، وشدَّة سوادها، وصاحبته امرأة طاغية الجمال، وجذَّابة وبريئة، وكما هو معروف فإنَّ الحور يوحي بالنظرة الطفوليَّة المعروفة بالبراءة.

وقد تميزت النجمة ألين خلف بعينيها الساحرتين وجمالهما، كما عرفت ملكة جمال لبنان جويل بحلق بجاذبيَّة عينيها.

وحور العيون نلاحظه في الفنانة المتألقة ومذيعة إم بي سي فرح بسيسو، وفي النجمة اللبنانيَّة دينا حايك.

وإليك سيدتي خدعة بصريَّة بسيطة يمكن أن تتبعيها إن كنت تحبين لوك "العيون الحور":

أولاً: لا تقومي بتكحيل عينيك من الداخل باللون الأسود؛ استخدمي البني فقط مثلاً مع تحديد منطقة الجفن السفليَّة بلون داكن.

ثانياً: حاولي تكثيف الماسكرا من جانب العين الخارجي، بحيث تكون المنطقة حتى الزاوية أكثر بروزاً وكثافة من وسط العين.

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