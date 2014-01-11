يؤرقك التفكير في تجاعيد الوجه... ما السبب؟!

أصبحت مشاكل تجاعيد الوجه التي تظهر حول الفم والعينين من أكثر ما يؤرق النساء ويدفعهن إلى زيارة أطباء التجميل، في حين أنه يمكن لبعض العادات الصحية أن تحدّ من هذه التجاعيد المزعجة، فلا يكون ثمة داع بالتالي إلى إنفاق الكثير من المال.

وقد أظهرت دراسة أجريت في هولندا أن هناك أسباباً داخلية وأخرى خارجية وراء ظهور التجاعيد السطحية على البشرة، ولا يمكن لأيّ سيدة أن تتمتع ببشرة شابة ومشدودة إلا إذا قامت بتغيير روتين حياتها لتتجنب الأسباب التالية:

• أسباب داخلية

تتمثل هذه الأسباب في بدء التناقص في إفراز مادة الكولاجين، في أواخر العشرينات من العمر؛ وهي التي تمدّ الجلد بالمرونة والطراوة. ويمكن لبعض الأطعمة الغنية بالكولاجين أن تمدّ البشرة بما تحتاجه.

• أسباب خارجية

هي جملة من العوامل التي تتمثل في ما يلي:

1. أشعة الشمس

إن التعرض لأشعة الشمس لعدة دقائق بشكل يومي، يشكل تغيراً ملحوظاً في الجلد قد ينتج شيئاً من "النمش" والعروق الرفيعة على الوجه وخشونة الجلد وغيرها.

ومع مرور الزمن والتعرض المستمر لأشعة الشمس، يفقد الجلد مرونته وقدرته على إصلاح ذاته تلقائياً.

2. تعابير الوجه

تؤدي تعابير الوجه المتكررة، مع مرور الزمن، إلى تشكل الخطوط الدقيقة حول الفم؛ ففي كل مرة تتحرك عضلات الوجه حزناً أو فرحاً تتشكل فجوة تحت سطح الجلد، بسبب قلة مرونة الجلد وافتقاده القدرة على التجدّد.

3. التدخين

تشير الدراسات إلى أنّ المدخّن الذي يدخن أكثر من عشر سجائر في اليوم سيصاب بتجاعيد عميقة في الجلد خلال عشر سنوات.

لذا، يمكنك بسهولة الحفاظ على سلامة جلدك عبر الابتعاد عن أشعة الشمس، والإقلاع عن التدخين، وعدم المبالغة في تعابير الوجه.

ولمزيد من الحلول الوقائية إليك هذه النصائح:

1. الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً؛ لأن أشعة الشمس تكون قوية في هذه الفترة. ويفضّل ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة للوقاية من الشمس.

2. استعملي المستحضرات المضادة لأشعة الشمس على مدار العام، لا في أيّام الصيف فقط.

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