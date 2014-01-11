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الممثلة Julie Gayet تعيش قصة حب سريّة مع الرئيس الفرنسي

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الممثلة Julie Gayet تعيش قصة حب سريّة مع الرئيس الفرنسي الممثلة Julie Gayet تعيش قصة حب سريّة مع الرئيس الفرنسي

تناقلت الصحف الفرنسية خبر العلاقة السرية التي تجمع ما بين الممثلة Julie Gayet والرئيس الفرنسي François Hollande.
فقد أكدت مجلة "Close" الفرنسية أن Gayet البالغة من العمر 41 عاماً تستأجر منزلاً قرب قصر الـ Elysee، حيث يتردد عليها الرئيس الفرنسيّ على دراجة نارية، وهو معتمر خوذة الرأس؛ الأمر الذي أثار شك مرافقيه المسؤولين عن أمنه الشخصي.
Gayet التي أيّدت Hollande في الانتخابات الرئاسية تصفه بأنه إنسان متواضع ومستعدّ لسماع كلّ من يقصده. لكنّها نفت الخبر، ورفعت دعوى ضد مجلة "Close" التي قامت بإزالة الخبر عن الموقع الإلكتروني فقط.
بدوره، اعترض Hollande البالغ من العمر 59 عاماً على هذا التدخل الكبير في حياته الشخصية، فهو يمارس حياته كأيّ مواطن مدني، وله خصوصيته، بالرغم من نفيه هذا الخبر؛ علماً أن الرئيس يعيش مع الصحافية Valerie Trierweiler الذي ترك زوجته السابقة والناشطة سياسياً لأجلها.

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سيدتي