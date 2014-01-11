هل ستوّزع صور Lindsay Lohan العارية؟

بدأ التوتر يسيطر على النجمة Lindsay Lohan بعد أن سُرق الـ"لابتوب" الخاص بها والذي يحتوي على صورها عارية.

فقد تعرضت Lindsay لعملية سرقة في مطار شانغهاي الصيني أثناء عودتها من الصين، بعد أن شاركت في حفلة توزيع جوائز Sohu Fashion Achievement ، حسب ما ذكر موقع "TMZ" الأمريكي.

Lindsay بدت شديدة التوتر بسبب احتواء الـ "لابتوب" الخاص بها على صور لها عارية، وتضمنه أموراً خاصة بعدد من النجمات مثل Lady Gaga.

وخوفاً من الفضحية، عرضت Lindsay في تغريدة لها على "تويتر" جائزة لمن يجده ويعيده إليها، من دون أن تحدّد مقدار المبلغ الذي ستعطيه للفاعل، مع التأكيد ألا مشكلة لديها في دفع أيّ مبلغ.

فهل سيعيد السارق الـ"لابتوب" إلى Lindsay Lohan أما سنشهد في المستقبل القريب فضائح وصوراً عارية تشعل الإنترنت؟!

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