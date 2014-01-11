أخبار عاجلة

«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل ستوّزع صور Lindsay Lohan العارية؟

Google+ Print
هل ستوّزع صور Lindsay Lohan العارية؟ هل ستوّزع صور Lindsay Lohan العارية؟

بدأ التوتر يسيطر على النجمة Lindsay Lohan بعد أن سُرق الـ"لابتوب" الخاص بها والذي  يحتوي على صورها عارية.
فقد تعرضت Lindsay لعملية سرقة  في مطار شانغهاي الصيني أثناء عودتها من الصين، بعد أن شاركت في حفلة توزيع جوائز Sohu Fashion Achievement ، حسب ما ذكر موقع "TMZ" الأمريكي.
Lindsay بدت شديدة التوتر بسبب احتواء الـ "لابتوب" الخاص بها على صور لها عارية، وتضمنه أموراً خاصة بعدد من النجمات مثل Lady Gaga.
وخوفاً من الفضحية، عرضت Lindsay في تغريدة لها على "تويتر" جائزة لمن يجده ويعيده إليها، من دون أن تحدّد مقدار المبلغ الذي ستعطيه للفاعل، مع التأكيد ألا مشكلة لديها في دفع أيّ مبلغ.
فهل سيعيد السارق الـ"لابتوب" إلى Lindsay Lohan أما سنشهد في المستقبل القريب فضائح وصوراً عارية تشعل الإنترنت؟!

ولمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم  زوروا أنستغرام سيدتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي